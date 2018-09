عضو بــ«الاستشاري» يقترح تسليم قانون الاستفتاء إلى مفوضية الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن مجلس النواب قام بإصدار قانون الاستفتاء دون تسليمه للمفوضية العليا للانتخابات.

ولفت بن شرادة، في تصريحات صحافية، إلى أن قانون الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب قبل ثلاثة أيام تم إصداره بشرط عدم تسليمه إلى المفوضية العليا للانتخابات إلا بعد تعديل الإعلان الدستوري، معتبرا أن مجلس النواب لم يبدي اهتماما منذ البداية لإصدار القانون.

ودعا بن شرادة، إلى قيام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بإصدار قانون الاستفتاء وتسليمه للمفوضية العليا للانتخابات، رغم إعلان مجلس النواب في طبرق إقرار القانون خلال الجلسة التي عقدها بمقره يوم الخميس الماضي .

وذكر بن شرادة، أن المشاركين في اجتماع باريس يوم 25 مايو الماضي، اتفقوا على تنظيم انتخابات على قاعدة دستورية إما عن طريق تعديل الإعلان الدستوري وذلك في العاشر من ديسمبر المقبل،مشيرا إلى أن اتفاق باريس شمل أيضا تاريخ 16 سبتمبر بخصوص إصدار التشريعات اللازمة لاستحقاق الانتخابات، مشددا على ضرورة التشاور بين مجلسي النواب والدولة حول هذه التشريعات قبل إصدارها.

