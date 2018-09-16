النفط يرتفع بفعل مخاوف بشأن المعروض

عوض النفط امس الجمعة بعض خسائره التي مني بها في الاسبوع الماضي حيث بددت المخاوف بشأن الإمدادات أثر المخاوف من تقلص الطلب بسبب أزمة في السوق الناشئة والخلافات التجارية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 78.21 دولار للبرميل بعدما كان قد هبط 2% يوم الخميس, وكان خام القياس ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو عند 80.13 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، مسجلاً 68.76 دولار للبرميل، بعدما كان قد هبط 2.5% يوم الخميس.

ويتجه برنت إلى الارتفاع 1.8% هذا الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع 1.5%.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الماضي من أنه على الرغم من أن سوق النفط تشهد نقصا في المعروض في الوقت الحالي وأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 100 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة القادمة، فإن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد.

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