نقابة الخبازين تنذر بعودة أزمة الخبز مجدداً

رغم تصريحات لجنة الأزمة والطواري حول توفر مادة الدقيق وتحديد سعر الخمسة ارغفة بدينار الا ان سعر رغيف الخبز في معظم مخابز العاصمة (50) درهم .

نقيب الخبازين سعيد بوخريص حذر في حديثه “للاقتصادية” من تراجع حصص مخابز العاصمة طرابلس من مادة الدقيق منذرا بعودة الأزمة مجدداً لان مادة الدقيق غير متوفرة لتغطية احتياجات بلدية طرابلس وضواحيها.

ونفي “بوخريص” ما صرحت به لجنة الازمة والطواري المشكلة من المجلس الرئاسي حول توفر كميات من مادة الدقيق في السوق موضحا بأن ما تم توزيعه (100) قنطار فقط علي مخابز بلديتي سوق الجمعة وابوسليم .

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