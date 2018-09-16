“فلورنس” يُهدد نورث كارولاينا بالأسوأ

أطلقت السلطات الأميركية تحذيرا من فيضان الأنهر في ولاية نورث كارولاينا، الأحد، بفعل تواصل سقوط الأمطار المصاحبة لإعصار “فلورنس”.

وطلبت السلطات من الأهالي الذين يسكنون المناطق القريبة من نهري كيب فير وليتل مغادرة منازلهم تحسبا لخطر الفيضانات، وقالوا إنه أمر مُرجّح.

وأشار المركز الوطني للأعاصير في أميركا، إلى أن فلورنس تراجعت قوته، الأحد، إلا أنه توقع ارتفاع منسوب المياه إلى 60 سنتيمتر تقريبا، بفعل تواصل هطول الأمطار.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن نحو 761 ألف منزل ومنشأة في ورث كارولاينا وساوث كارولاينا، ومناطق مجاورة لهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية