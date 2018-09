«السراج»: أيادٍ خارجية تعبث بأمن طرابلس

أفاد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج،أن أطراف خارجية وراء الاشتباكات التي دارات في العاصمة طرابلس و التي تهدف إلى إسقاط المجلس الرئاسي.

وأكد السراج، في تصريحات له، اليوم الأحد، استمرار الأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصه لتأمين العاصمة بما يكفل تقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه، مطالبا وزير الداخلية عبد السلام عاشور، بتشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية مطار معيتيقة الدولي.

وفي سياق متصل، أوضح السراج بأنه تم التنبيه على رؤساء البلديات بعدم استقبال السفراء إلا بأذن رسمي من وزارة الخارجية إلا أن بعض رؤساء البلديات ذهبوا إلى تونس للقاء السفراء.

