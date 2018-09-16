حويلي: مجلس النواب ميت سريرياً وعلى البعثة الأممية الإتجاه نحو إجراء إنتخابات مبكرة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي إن المطالبة في بيان صادر عن عدد من أعضاء المجلس بإجراء انتخابات مبكرة في موعد أقصاه 31 مارس القادم تعتبر دعوة موجهة لبعثة الأمم المتحدة و مؤسسات المجتمع المدني وللشعب لإيجاد حل بأسرع وقت ممكن وتوحيد مؤسسات الدولة ورفع المعاناة عن الشعب خاصة بعد الفشل “الذريع” الذي ظهر به الرئاسي.

حويلي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه مع الذهاب للمرحلة الدائمة وهي الإستفتاء على الدستور والانتخابات الدائمة فهو يعد أفضل الموجود حالياً من ما وصفه بـ”حكم الموت السريري” .

وأضاف أن مجلس النواب ميت سريرياً بشهادة رئيسه الذي صرح بالحرف الواحد لأعيان الجنوب أن البرلمان وأعضائه لا يعتمد عليهم ولن يتمكنوا من التوصل لحل.

كما أوضح أن البيان الصادر عن 29 عضو من مجلس الدولة هو بمثابة الديمقراطية الحديثة حيث يمكن لكل شخص أو كل عضو هيئة تشريعية وتأسيسية إصدار بيان، لافتاً إلى أن ذلك رسالة لبعثة الأمم المتحدة بأن هناك حلول عديدة وما تضمنه البيان هو أحدها.

وتابع قائلاً :”ردة الفعل البسيطة التي حدثت داخل مجلس الدولة ان بعض أعضائه ليس لديهم علم بهذا البيان فقط أما جلّ الأعضاء موافقين على البيان بإعتباره أفضل الممكن في هذه المرحلة وأفضل من المؤتمر الجامع الذي يدعو إليه غسان سلامة ويجب على البعثة الإتجاه لهذا الحل”.