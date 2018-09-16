برنامج ارشادي لمكافحة دودة الحشد الخريفية

يقوم فريق فني تابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية برئاسة مدير إدارة وقاية النباتات ومركز البحوث الزراعية بمتابعة حملة مكافحة دودة الحشد الخريفية وذلك بتقييم الوضع العام لانتشار الحشرة وأضرارها وكذا تقييم الجهود المبذولة للسيطرة على الدودة وآلية المكافحة.

وأوضح محمد الجيلاني مدير المشروع الزراعي “السهل الاخضر” للاقتصادية أن هذه الحملة الميدانية أحد البرامج والتدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة للسيطرة على حشرة دودة الحشد الخريفية وإيقاف الأضرار والخسائر التي تحدثها في حقول ومزارع محاصيل الحبوب الغذائية.

وأضاف حشرة الحشد الخريفية من الآفات الخطيرة التي تصيب أنواع كثيرة من النباتات أبرزها محاصيل الخضروات حيث تحدث الحشرة خسائر اقتصادية بالمحصول وتتغذى على الأوراق والأغصان وأكواز الذرة وتفتك بالقمم النامية للنباتات مما يتسبب في إيقاف النمو وهلاك النبات والثمار.

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