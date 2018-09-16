روسيا تحذر دولًا غربية بشأن مطالب للمجلس الرئاسي

موسكو-العنوان

أكدت مصادر روسية دبلوماسية رفيعة المستوى توجيه السفير الروسي لدى ليبيا تحذيراً لنظرائه من سفراء الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا من مغبة تلبية أي طلب للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن التدخل في ليبيا باستثناء محاربة تنظيم داعش.

وقالت المصادر، إن السفير الروسي أبلغ هؤلاء السفراء برسالته هذه مباشرة بعد أن حمله بها مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الخاص إلى ليبيا ميخائيل بوغدانوف.

وأضافت المصادر، إن رسالة بوغدانوف تأتي بعد المباحثات التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في تونس مع قيادة “أفريكوم” وطلبه منهم التدخل لصالحه في طرابلس رغم إن القيادة الأمريكية أكدت له بأن حربها في ليبيا تقتصر على تنظيم داعش.

وحذّرت روسيا من انحياز هذه الدول لصالح أحد أطراف النزاع في ليبيا، مؤكدة أن الحوار والانتخابات هي الحل الوحيد للوصول إلى حل دائم لمشكلة الشرعية في ليبيا، كما حذّرت بأنها لن تسمح مجدداً بأي عمليات خارج إجماع مجلس الأمن أو بتكرار سيناريو التدخل الغربي الذي حدث سنة 2011.

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