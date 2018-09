نقيب الخبازين يُحذر من تراجع حصص الدقيق في مخابز العاصمة

المتوسط:

حذر نقيب الخبازين، سعيد بوخريص، من تراجع حصص مخابز العاصمة طرابلس من مادة الدقيق، منذرًا بعودة الأزمة مجدداً لأن مادة الدقيق غير متوفرة لتغطية احتياجات طرابلس وضواحيها.

وأشار «بوخريص»، إلى أنَّ ما صرحت به لجنة الأزمة والطواري المشكلة من المجلس الرئاسي حول توفر كميات من مادة الدقيق في السوق غير صحيح، لافتًا إلى أن ما تم توزيعه (100) قنطار فقط على مخابز بلديتي سوق الجمعة وأبوسليم.

