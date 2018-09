المتوسط:

قام جهاز الحرس البلدي بالكفرة بتشكيل فرق ميدانية للرقابة وضبط الأسعار وذلك لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار.

وقال إبراهيم الزوي عضو مكتب الحرس البلدي، إنه تم تشكيل الفرق الميدانية للرقابة وضبط الأسعار كمرحلة أولى في الكفرة، حيث تم تقسيم المدينة إلى عدة مناطق.

وأشار الزوي، إلى أنّه تم استهداف المواد الغذائية وبعض المواد الأساسية التي تمَّ تحديد أسعارها من قبل مكتب خدمات الاقتصاد.

