إنقطاع الإتصالات عن منطقة الوشكة

تعاني بعض المناطق التي تقع غرب مدينة سرت من إنقطاع شبه متواصل للاتصالات بجميع أنواعها المحموله، حيث يعاني سكان منطقة الوشكة من غياب جميع شبكات الهاتف المحمول ليبيانا و المدار.

و يشتكي المواطنين من هذه المسألة خصوصاً ان الاتصالات مهمه جدا ويحتاجه المواطن لقضاء العديد من مشاغله و في حالات الطواري كذلك جاء هذا الانقطاع المتواصل منذ حوالي الشهر و لم تذكر الشركات المسؤوله عن السبب علما بأن التغطية الموجودة سابقا ولكن بشكل متقطع هي ليبيانا فقط و لكن المدار مقطوعه منذ سنوات عديده و كذلك لاتوجد خدمات الانترنت في المنطقة نهائيا.

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