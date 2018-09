«السراج» مجددًا: أطالب بتشكيل لجنة دولية للإشراف على المصرف المركزي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، برؤساء اكثر من خمسين مجلسا بلديا ومحليا في حوار مفتوح حول الوضع العام بليبيا وتداعيات ما شهدته ضواحي العاصمة طرابلس من اشتباكات دامية.

وجدد السراج، خلال اللقاء، مطالبته إلى مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية تحت اشراف الامم المتحدة للتفتيش على تعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس و البيضاء والاجسام الموازية الاخرى، واجلاء حقيقة الوضع المالي في الدولة برمته.

وقال السراج إن الحكومة كانت تعرب عن أملها أن يكون مصرف ليبيا المركزي متحداً ليتفق على سياسة نقدية واحدة،إلا أن الأمر اضطره إلى اصدار قراراً بتدشين الاصلاحات، «بعد أن يئس من تجاوب مجلس النواب المنقسم على نفسه»، بحسب تعبيره.

