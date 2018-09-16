السراج :من يخل باتفاق وقف اطلاق النار سيواجه برد حاسم على المستويين المحلي والدولي

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاحد برؤساء اكثر من 50 مجلساً بلدياً ومحلياً في حوار مفتوح حول الوضع العام وتداعيات ما شهدته ضواحي العاصمة طرابلس من اشتباكات .

السراج افتتح اللقاء بحسب مكتبه الاعلامي بطلب الوقوف دقيقة حداد على ارواح من سقطوا الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس وفي الاعتداء الارهابي الاخير على مؤسسة النفط.

وألقى السراج كلمة مستعرضاً ما تم اتخاذه من اجراءات بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لوقف اطلاق النار ، والبدء في تنفيذ الاجراءات الامنية التي قال انها لن تقتصر على طرابلس بل ستمتد لتشمل باقي المدن.

وإعتبر السراج بأن القضية ليست مجرد اشتباكات بين عناصر مسلحة جنوب طرابلس بل هي اكبر من ذلك ، مبيناً بأن هناك اطراف تحرك العناصر على الارض وتعمل بكل الطرق، والوسائل لاسقاط الوفاق حسب قوله .

وقال بان هذه الاطراف تعمل الان على اشعال حرب في العاصمة وهو ما لن يسمح به ابداً ، محذراً بأن من يخل باتفاق وقف اطلاق النار سيواجه برد حاسم على المستويين المحلي والدولي.

واكد السراج على أن الامور لن تستمر مثل السابق وأن ما تعرضت له العاصمة هو حد فاصل بين ماسبقه وما تلاه ويتلوه على حد تعبيره .

وتحدث عن مخرجات لقاء باريس ومن بينها إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة نهاية ديسمبر هذا العام تنهي المراحل الانتقالية بمؤسساتها الحالية على أن يقدم مجلس النواب القاعدة الدستورية في موعد اقصاه 16 سبتمبر ، وقال انه والى الان لم يلتزم بذلك، ولم تنفذ باقي المخرجات مثل حل ما وصفها بـ”الاجسام الموازية” تدريجياً وتهيئة الاجواء وعدم التصعيد.

وقال أن البعض يصر على ابقاء الحال على ما هو عليه والسبب هو الخوف من ان يفقدوا مناصبهم وامتيازاتهم ، مضيفاً :” الحكومة كانت تتمنى أن يكون مصرف ليبيا المركزي متحداً ليتفق على سياسة نقدية واحدة، وحاولت تحقيق ذلك لكن معاناة المواطنيين لم تعد تسمح بترف الانتظار ونحن قد تحملنا المسؤولية وأصدرنا قراراً بشأن تدشين الاصلاحات، بعد أن يئسنا من تجاوب مجلس النواب المنقسم على نفسه”.

وبشأن المزاعم عن تجاوزات مالية في المصرف المركزي والحكومة، قال أنه بادر بالطلب رسمياً من مجلس الامن الدولي تشكيل لجنة دولية باشراف الامم المتحدة للتفتيش على تعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء وما وصفها بـ”الاجسام الموازية الاخرى”، واجلاء حقيقة الوضع المالي في الدولة برمته.

واختتم السراج كلمته بالتأكيد على أنه لن يقف عاجزاً امام البيروقراطية ومواقف من وصفهم بـ” المعرقلين ” وأن مجلسه سيتخذ وحكومة الوفاق القرارات التى تخرج البلاد من الازمة الراهنة على خير، مؤكداً على ان القادم حاسم والقادم افضل حسب قوله.

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