السراج يطالب وزير داخليته بتشكيل قوة أمنية نظامية لحماية مطار معيتيقة

طرابلس-العنوان

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، وزير الداخلية المفوض بالحكومة، تشكيل قوة شُرطية نظامية لتأمين وحماية مطار معيتيقة الدولي مع التأكيد على استمرار الأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصه بما يكفل تقديم الخدمة للمواطنين.

من جهته أعلن وزير الداخلية، عبد السلام عاشور، اليوم الأحد، تسليم المطار إلى الوزارة غدًا الإثنين من قبل قوة الردع الخاصة.

وأفاد عاشور، في تصريحات صحافية، أن القوة التي ستستلم مطار معيتيقة تتبع لوزارة الداخلية وستعمل بالتنسيق مع وزارة المواصلات والأجهزة الأمنية الأخري، مشيرا إلى أن تأمين المطار سيكون من خلال قوة أمن المنافذ وبالتنسيق مع وزارة المواصلات.

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