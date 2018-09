«السراج»: «النواب» لم يطرحوا القاعدة الدستورية خوفًا على مناصبهم

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج،اليوم الأحد، بأن مخرجات لقاء باريس ومن بينها إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة نهاية ديسمبر للعام الجاري من شأنها إنهاء المراحل الانتقالية بمؤسساتها الحالية.

وأشار السراج،خلال لقائه بروؤساء البلديات في العاصمة طرابلس، بأن ذلك لن يتم إلا إثر قيام مجلس النواب بطرح القاعدة الدستورية في موعد اقصاه 16 سبتمبر ، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

كشف اليراج، بأن مجلس النواب لم ينفذ باقي المخرجات التي اشتمل عليها اتفاق باريس مثل حل الاجسام الموازية تدريجياً وتهيئة الاجواء وعدم التصعيد، قائلا «إن البعض يصر على ابقاء الحال على ما هو عليه والسبب هو الخوف من أن يفقدوا مناصبهم وامتيازاتهم».

