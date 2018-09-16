حشود بطرابلس تطالب برحيل الأجسام السياسية

خرج عدد من المتظاهرين في مدينة طرابلس، اليوم الأحد، للمطالبة بإسقاط مجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، حشودا كبيرة من المواطنين في الشوارع والميادين، رافعين شعارات تطالب برحيل مجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة.

وكان لافتا حضور المرأة الليبية بقوة في المظاهرات، في مؤشر على تنامي شعور الإحباط والغضب من مؤسسات تعد مسؤولة عن الحالة المتردية التي وصلت إليها البلاد، وفق متابعين.

وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي طالب فيه المجتمعون في ملتقى ترهونة للقبائل حكومة الوفاق بحل المجموعات المسلحة وإخراجها من طرابلس في غضون ثلاثة أيام.

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