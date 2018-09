«سلامة» يبحث مع وزرات بالوفاق سبل تحسين الوضع الأمني في طرابلس

التقى الممثل الخاص ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،غسان سلامة، اليوم الأحد، مع وزيري الداخلية والعدل ووكيل وزارة المواصلات بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فإن اللقاء،الذي ضم وفد البعثة نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية وطاقم مختص في المجالات المختلفة، تناول بحث الخطوات المقبلة اللازمة لتعزيز وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.

