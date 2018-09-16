صنع الله: مؤسسة النفط ستعمل على ترميم إقتصاد ليبيا والهجمات الإرهابية لن تثنيها عن ذلك

ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد على أن الهجمات التي تعرض لها قطاع النفط لن يزيد المؤسسة والعاملين بها إلا إصراراً على الإستمرار وإصلاح ما تم تدميره.

صنع الله شدد في كلمة مصورة نشرت على الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط بمناسبة ذكرى إستشهاد شيخ الشهداء “عمر المختار” على أن المؤسسة ستستمر بالعمل من أجل رفعة ليبيا من خلال ترميم إقتصاد الوطن عن طريق زيادة الإنتاج و المحافظة عليه،مشيراً إلى أن قطاع النفط شعلة متقدة مثل شعار المؤسسة الوطنية للنفط .

وترحم صنع الله على أرواح الضحايا الذين قتلوا دفاعا عن المنشآت والحقول النفطية في شهر يونيو الماضي أثناء التصدي لما أسماه بـ”المارق إبراهيم الجضران”والعصابات المتحالفة معه خاصاً بالذكر الذين ضحوا بأنفسهم في مكافحة ظاهرة التهريب،متمنيا الشفاء العاجل للمصابين منهم.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن أبطال قطاع النفط ضحوا بحياتهم لأجل أن تكون ليبيا دولة حرة وكريمة ليعيش أبنائها والأجيال القادمة في رخاء و يتنعموا بخيرات بلادهم.

وأضاف صنع الله قائلاً:”خير ما يثبت وفائنا لهؤلاء الشهداء هو عزمنا على إستمرار العمل وبذل كل جهد من أجل المحافظة على قطاع النفط باعتباره الرافد الأساسي لإقتصاد البلد،وهنا نحيي كل أسر الشهداء والجرحى ونقول لهم بأنكم فخورون بأبنائكم الذي إستشهدوا من أجل ليبيا ومن أجل مكافحة التهريب”.

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