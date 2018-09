المتوسط:

أفاد شهود عيان، بأنَّ بعض المناطق التي تقع غرب مدينة سرت تُعاني من انقطاع شبه متواصل للاتصالات بجميع أنواعها.

وأضاف «شهود عيان»، أنَّ سكان منطقة الوشكة يُعانون أيضًا من غياب جميع شبكات الهاتف المحمول ليبيانا والمدار.

وأشار شهود عيان، أنَّ هذا الانقطاع المتواصل جاء منذ حوالي الشهر، ولم تذكر الشركات المسؤولة السبب.

