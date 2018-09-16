مؤسسة ليبيا للجميع فرع الواحات تشارك في تنظيم مؤتمر القبائل الليبية

أجخرة 16 سبتمبر 2018 ( وال ) – شاركت مؤسسة ليبيا للجميع فرع الواحات في تنظيم مراسم مؤتمر قبائل ليبيا المنعقد ببلدية أجخرة والذي انطلق صباح اليوم.

هذا وبدأت المؤسسة الخيرية في العمل قبل انطلاق فعاليات المؤتمر بالتعاون مع عدد من جمعيات الواحات الثلاث جالو، أوجلة، وأجخرة.

وقال مسؤول الجمعية بفرع الواحات، مصطفى مرسال أن هذه الجمعية تعمل على تغطية كل النشاطات بفرع الواحات وفي الأيام الماضية قامت الجمعية بالمشاركة في تنظيم معرض للآثار بالواحات كما تقوم الجمعية بعدة أعمال خيرية وتطوعيه وتنظيم بعض النشاطات التوعوية.( وال – أجخرة ) ع م / س ع

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