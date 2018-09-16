ملتقى القبائل باجخرة.. دعوات لرفع المعاناة

بدأت اليوم في بلدية أجخرة، الأحد، أعمال ملتقى القبائل الليبية بمشاركة عدد من المشايخ والأعيان.

ويتناول الملتقى الذي يمتد ثلاثة أيام، العديد من القضايا المتمثلة في الدستور والانتخابات والعملية السياسية الراهنة.

وأكد المتحدثون في افتتاح الملتقى على دعم الجيش الوطني، وضرورة تخليص العاصمة طرابلس من قبضة المجموعات المسلحة، ووجوب رفع المعاناة على الجنوب.

وتناول الملتقى بالنقاش توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية واستحقاقات الأمن والاستقرار، ومحددات الثروات والموارد الطبيعية، إلى جانب ملف النازحين والمهجرين في الداخل والخارج، وطالب الحضور بالوصول إلى رؤية وطنية لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

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