مديرية أمن سبها تلقي القبض على عصابة تمتهن السطو المسلح والسرقة

ليبيا – تمكنت قوة الشرطة بمديرية أمن سبها أمس السبت من القبض على عصابة تمتهن السطو المسلح والسرقة في محلة حي عبد الكافي بمدينة سبها.

المديرية أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن مواطن ليبي أبلغ عن تعرضه للسطو المسلح من قبل أشخاص لم يتمكن من التعرف عليهم قاموا بسرقة سيارته بقوة السلاح بالقرب من المكب الواقع على الطريق الزراعي بمحلة الجديد بسبها.

وأشارت المديرية إلى أن عمليات البحث والتحري من قبل أعضاء الشرطة بالمديرية رصدت عصابة تمتهن السطو المسلح والسرقة تتخذ من أحد المباني المهجورة الواقعة في محلة حي عبدالكافي مقرا لها.

وقالت المديرية إن قوة الشرطة أعدت كمين محكم وداهمت المكان المعلوم للعصابة وضبطت 3 أشخاص يحملو ن الجنسية الليبية وبحوزتهم السيارة التي تم السطو عليها من الشخص المبلغ،منوّهةً إلى أنها إتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وسلمت السيارة المسروقة لمالكها بالإضافة إلى إيداع المتهمين بالتوقيف لإستكمال التحقيق معهم.

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