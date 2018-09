«ملتقى إجخرة» يُؤكد على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية

المتوسط:

نظمت «بلدية إجخرة»، اليوم الأحد، أعمال ملتقى القبائل الليبية بمشاركة العديد من المشايخ والأعيان، إذ يتناول الملتقى الذي يمتد ثلاثة أيام، العديد من القضايا المتمثلة في الدستور والانتخابات والعملية السياسية الراهنة.

وأكد المتحدثون، خلال افتتاح الملتقى على دعم الجيش الوطني، على ضرورة تخليص العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة، ووجوب رفع المعاناة على الجنوب.

وختامًا، تناول الملتقى، توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية واستحقاقات الأمن والاستقرار، ومحددات الثروات والموارد الطبيعية، إلى جانب ملف النازحين والمهجرين في الداخل والخارج، وطالب الحضور بالوصول إلى رؤية وطنية لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

