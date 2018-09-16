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مخابز أبو سليم: 5 أرغفة بدينار

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت الأجهزة الرقابية في بلدية أبو سليم، بمتابعة المخابز التي استلمت الدقيق المحدد بتسعيرة المدعوم من وزارة الاقتصاد والمحدد فيه بيع كل 5 أرغفة خبز بدينار، والتقيد بوزن الرغيف بـ150 جراما.

وقال ‎المجلس البلدي أبو سليم، بصفحته في “فيسبوك”، الأحد، إنه وبعد متابعة عملية استلام وتسليم الدقيق لمخابز البلدية، بدأ العمل على متابعتها من عضو لجنة الأزمة في البلدية ومكتب الحرس البلدي أبو سليم.

وأضافت البلدية أنه تم تحديد 21 مخبزا في نطاقها، بحسب ما جاء في الاتفاق مع وزارة الاقتصاد، وتم اختيارها من قبل نقابة المخابز أبو سليم .

وأشارت البلدية إلى أنه تم البدء بنظام التسعيرة الجديدة والتي تخص المخابز المدعومة منذ يوم السبت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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