اجتماع في القبة لمناقشة آليات تسكين الملاكات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية

القبة 16 سبتمبر 2018 (وال) – عقد صباح اليوم الأحد في ثانوية الإخلاص في مدينة القبة اجتماعًا ضم لجنة الملاكات الوظيفية المكلفة من وزارة التعليم تنفيذا للقرار رقم (144) لسنة 2018 الصادر عن وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بشأن تسكين الملاكات الوظيفية.

ونوقش خلال الاجتماع موضوع آليات وشروط تسكين الملاكات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى شرح آلية وضوابط التسكين وفق المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة.

وفي سياق متصل أكد أعضاء اللجنة المكلفة بضرورة الإسراع في تطبيق الملاكات الوظيفية في مدة لاتتجاوز (10) أيام مع مراعاة الدقة عند الشروع في تطبيق الملاكات والتقيد بالخانات الواردة في الجداول التي تم تعميمها على إدارات المؤسسات التعليمية.(وال – القبة) ب ع/ س ع/أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال