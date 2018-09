«مؤسسة ليبيا للجميع» فرع الواحات تُشارك في «ملتقى إجخرة»

المتوسط:

أفادت «مؤسسة ليبيا للجميع» فرع الواحات، بمشاركة في تنظيم مراسم مؤتمر قبائل ليبيا المنعقد ببلدية إجخرة، الذي انطلق صباح اليوم، حيث بدأت المؤسسة الخيرية في العمل قبل انطلاق فعاليات المؤتمر بالتعاون مع عدد من جمعيات الواحات الثلاث جالو وأوجلة وأجخرة.

وأكد مسؤول الجمعية بفرع الواحات، مصطفى مرسال، أن هذه الجمعية تعمل على تغطية كل النشاطات بفرع الواحات.

وخلال الأيام الماضية، قامت الجمعية بالمشاركة في تنظيم معرض للآثار بالواحات كما تقوم الجمعية بعدة أعمال خيرية وتطوعيه وتنظيم بعض النشاطات التوعوية.

