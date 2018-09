«الرئاسي» يُخلى سبيل السجناء الذين تجاوزوا مددهم القانونية

أصدر المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، قرارا يقضي بالإفراج عن كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين الذين تجاوزوا مددهم القانونية.

واستثنى القرار/ السجناء المتهمين بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وتجارة المخدرات، داعيًا الجهات ذات الاختصاص اتخاذ إجراءات الاستدلال القانونية فورا حيال من استثني من القرار، وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له.

وكلف الرئاسي، في ختام قراره، وزير العدل بحكومة الوفاق بتولى التنسيق مع وزير الداخلية الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

