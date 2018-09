عضو بــ«الاستشاري»: «مجلس النواب» ميت سريريًا

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي، أن المطالبات بإسقاط مجلسى النواب و الرئاسي مطالبات حقيقية، بحاجة لها حال التوجه بالبلاد إلى المرحلة الدائمة وهي الإستفتاء على الدستور والانتخابات الدائمة.

وأكد الحويلي، في تصريحات مرئية، أن السبب وراء تلك المطالبات هو كون مجلس النواب بات ميتًا سريريا بشهادة رئيسه الذي صرح لأعيان الجنوب أن ا المجلس وأعضائه لا يعتمد عليهم ولن يتمكنوا من التوصل لحل، فضلا عن الفشل الذريع للمجلس الرئاسي لحل الأزمة الراهنة.

