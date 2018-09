المتوسط:

جدّدَ مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، موقفه الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي، مشيرًا إلى أنّ الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري بالجامعة، اعتبر الأزمة الليبية داخلة في نطاق الأمن القومي العربي.

وقال «الجمالي»، خلال تصريحاتٍ له، إنَّ اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس الذي تم التوصل إليه يُعد خطوة مطمئنة يجب دعمها وتثبيتها وضمان استمراريتها.

وأشار الجمالي، إلى أنَّ الهدنة المعلنة في طرابلس يجب أن تصاحبها إجراءات تدعم المصالحة والحوار بين كل الأطراف.

The post مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا يُجدد رفضه للتدخل الخارجي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية