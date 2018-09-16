أخبار ليبيا24

كشف مدير مصلحة الأحوال المدنية مقدم أسامة الدرسي، أن أكثر من 416 حالة تزوير في الجنسية الليبية وشهادات الميلاد والأرقام الوطنية.

وأكد الدرسي أنّ إدارة مباحث الأحوال المدنية أحالت كافة هذه القضايا إلى جهات الاختصاص والنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتورطين الذين من بينهم ضباط في الجوازات وموظفين من مصلحة الأحوال المدنية.

وكشف مدير المصلحة أيضًا أن 352 وثيقة عودة مزورة وتم تزويرها خارج البلاد، كما تم ضبط شهادات وواقعات ولادة مزورة مستخرجة من القنصلية الليبية في القاهرة.

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