إنتهاء الاجتماعات التحضيرية لـ«التجميع الليبي الديمقراطي»

أكد مدير مكتب اعلام التجمع الليبي الديمقراطي، في تصريح خاص لصحيفة «المتوسط» على انتهاء الاجتماعات التحضيرية لعقد المؤتمر العام الأول للتجمع والذي سيقام، ظهر غد الاثنين،في العاصمة طرابلس .

وكشف مدير المكتب الإعلامى للتجمع، خلال تصريحه الخاص لــ «المتوسط»، أنه تم بدء العمل على هذا المؤتمر منذ قرابة الثلاثة أشهر الماضية، والتي تم من خلالها التواصل مع ( 54 ) فرع من فروع التجمع والمنتشرة في اغلب المدن الليبية بمختلف مواقعها الجغرافية.

وفي سياق متصل، أوضح فمدير المكتب الإعلامى للتجمع، أن المؤتمر الأول للتجمع سيحضره عدة شخصيات متمثلة في بعثة الأمم المتحدة وسفراء العديد من الدول وعمداء وشيوخ وأعيان البلديات .

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