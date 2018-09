«خبراء الأمم المتحدة»: تحذيرات بشأن تهريب النفط من مصفاة الزاوية

المتوسط:

أفاد «خبراء في الأمم المتحدة» بأنَّ أنشطة شبكة الزاوية لتهريب النفط تُساهم في تفاقم العنف وتهدد السلام والاستقرار في غرب ليبيا والدول المجاورة.

وأشار الخبراء، إلى أنَّ العديد من الميليشيات المسلحة تعملُ في مجال تهريب النفط.

واتهم الخبراء، كتيبة النصر التي تتولى تأمين المصفاة هيَّ من تدبر عمليات تهريب الوقود بالتعاون مع الجماعات المسلحة في الزاوية وصبراتة والعجيلات وورشفانة من مصفاة الزاوية.

