قصة مأساوية لمواطن يعيش في المجاري (فيديو)

قصة أخرى تدخل موسوعة الإهمال في ليبيا.. وهذه المرة في مدينة اجدابيا، حيث يعاني المواطن أحمد إبراهيم من فيضان مياه الصرف الصحي التي طالت كامل بيته.

المشهد المأساوي الذي يحيط بمنزل أحمد جراء فيضان مياه الصرف الصحي يبين مدى إهمال المسؤولين وعدم التفاتهم نحو المواطنين.

ويعيش أحمد إبراهيم في مستنقع من الصرف الصحي نتيجة لفيضانه ودخوله إلى منزله دون أن يجد له حلا رغم محاولات عديدة.

وتنذر هذه المأساة بكارثة صحية وبيئية على المواطن أحمد الذي بقي دون حيلة موجها نداءه إلى الجهات ذات الاختصاص بأن تحل هذه المشكلة الخطيرة التي تسببت في أمراض لأطفاله مما اضطره لإخراجهم من البيت.

مشهد أعطى كامل التفاصيل للحالة التي خلفها الساسة وراءهم .. ويبقى أحمد منتظرا من يسمع صوته ويرى همه.

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