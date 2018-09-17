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حكماء «الجبل الأخضر»:نطالب «عقيلة» بالتحقيق مع «الثني» في جلسة الغد

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

طالب حكماء وأعيان الجبل الأخضر، بمنطقة قصر ليبيا، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتحقيق في الاتهامات المثبته علي رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، في جلسة المجلس المقرر عقدها غدًا الإثنين.

ومنح  الحكماء ، في بيان مصور لهم رصدته “المتوسط”، -دعوا- عقيلة صالح  مهلة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الثني و ايقافه عن العمل والتحقيق معه فيما نسب إليه على لسان وزير الخارجية ووكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية.

وأعلن الحكماء، خلال البيان،  رفضهم القاطع ماجاء بمسودة الدستور، محذرين مجلس النواب بأنه حال عدم الاستجابة لمطالبهم ، فأنه سيتم إغلاق كافة الوزارات ومطالبة القيادة العامة للقوات المسلحة باستلام زمام الأمور بالبلاد.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • ههههههههههههه شكلهم مصدقين أرواحهم و يحسابو حفتر يراجي في تخويل منهم و أي بلد يتكلمو عنها ليبيا والا الجبل، إذا كانت ليبيا فهم لايمثلون أي جزاء منها و صقع عليهم و إذا جبلهم الأخضر ماعندهمش اصلا سيطرة أو كلام اصلا حفتر يمتلك زمام الأمور عندهم و هما مثل القرقوز يحرك فيهم حفتر ههههههههههههه و اصلا كلامهم هذا حفتر هو اللي قال لهم قولوه حتي يظهر انهم من طالب به و البرلمان اصلا مجموعة أزلام مرتزقة بدون ذرة وطنية أو ناموس ودم، يا شرق ليبيا الموت و لا العار التاريخ يكتب مثل ماكتب مرحبتين بكازي روما من غيره مافيش حكومة الآن يكتب أنكم تقولو الله يحفظ الشايب عميل المساد و فرنسا و المخابرات الصهيونية أفيقوا اذا كنتم غافلون الله يهديكم و الشدة بالله مو بعجوز عميل خائن خرف

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