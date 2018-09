روسيا تحذر من الدول الكبرى من التعامل مع «الرئاسي»

حذر السفير الروسي لدى ليبيا، نظرائه من سفراء الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا من مغبة تلبية أي طلب للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن التدخل في ليبيا باستثناء محاربة تنظيم داعش الإرهابى.

وبحسب مصدر روسي دبلوماسي رفيع المستوي، في تصريحات صحافية له، أكد السفير الروسي بأن الحوار والانتخابات هي الحل الوحيد للوصول إلى حل دائم لمشكلة الشرعية في ليبيا، محذرا من السماح بأي عمليات خارج إجماع مجلس الأمن أو بتكرار سيناريو التدخل الغربي الذي حدث عام 2011.

وقال السفير الروسي، أنه أبلغ السفراء برسالته هذه مباشرة بعد أن حمله بها مبعوث الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن” الخاص إلى ليبيا “ميخائيل بوغدانوف”و التي جاءت عقب مباحثاته التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في تونس مع قيادة “أفريكوم” للتدخل لصالحه في طرابلس رغم إن القيادة الأمريكية أكدت له بأن حربها في ليبيا تقتصر على تنظيم داعش.

