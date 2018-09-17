ألمانيا تدعم الانتخابات البلدية في ليبيا بمليوني يورو

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، عن مساهمة ألمانيا بمبلغ مليوني يورو في مشروع دعم الانتخابات المحلية للأمم المتحدة في ليبيا لمساعدة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، التي تدير انتخابات المجالس البلدية في جميع أنحاء ليبيا التي ستقام خلال عامي 2018 و2020.

وأشار البرنامج في بيان له، إلى أن ألمانيا ستنضم بهذا التبرع إلى الحكومة الليبية والمملكة المتحدة التي قدمت في السابق دعما لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، ليصل إجمالي الدعم المالي لهذا المشروع إلى 3.4 مليون يورو.

وأعربت ألمانيا، عن امتنانها للشراكة الموثوقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة المركزية للانتخابات البلدية في ليبيا لتعزيز الحكم الذاتي البلدي في البلاد، بحسب ما ذكر البيان.

ونقل بيان البرنامج عن سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوزكا قوله: “يشرفني أن أعلن عن مساهمة ألمانيا في الانتخابات البلدية الليبية”، مشيرا إلى أن الديمقراطية الفعالة تبدأ على المستوى المحلي.

وذكر البيان، أن المواطنين في مدينتي درج وبني وليد يقررون اليوم بأصواتهم الذين سيمثلونهم محليًا، بعد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للانتخابات البلدية الأولى التي عقدت في الزاوية في مايو الماضي.

وعبرت الأمم المتحدة، عن امتنانها لمساهمة ألمانيا في هذا المشروع والتي ستساعد في دعم العمليات الانتخابية الموثوقة في العديد من البلديات الأخرى في ليبيا”، وفق ما أفادت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا ريبيرو.

ويساعد مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة التخطيط والسلطات المحلية لإنشاء تسجيل شامل للناخبين، وتنفيذ عمليات انتخابية ذات مصداقية على المستوى المحلي، والتعامل مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية بالانتخابات لتحسين مشاركة المواطنين في انتخابات المجالس البلدية.

يشار إلى أن ألمانيا قد أعلنت في شهر ديسمبر 2017، عن مساهمتها في تمويل مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا بمبلغ مليون يورو.

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