نظمت إدارة جامعة بنغازي، حملة تطوعية أشرف عليها إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالجامعة، بهدف إزالة مخلفات الحرب والنظافة بالجامعة ذلك استعدادا للعام الدراسي 2018-2019 واستقبال الطلبة الجدد

وتأتي الحملة،بمساندة الشركات المحلية وحركة الكشافة والمرشدات واتحاد الطلبة بالجامعة والفنيين وجميع أقسام الشؤون الفنية والمشروعات لإنجاز الحملة التطوعية.

