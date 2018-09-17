هل قرأتها:رسالة حسين للسراج وصنع الله..”كارثة”!

“الي سيد مصطفى صنع الله،الي سيد فائز السراج،انا شاب من جنوب ليبي امتهن التهريب من السلع والوقود وتهريب البشر،اريد ان اترك التهريب، اريد فقط توظيفي حتي لو كان سائق او عامل نظافة في احدى شركات التابع للمؤسسة،للعلم انا خريج جولوجيا من جامعة بنغازي،ريتويت لعل تجد تغريدتي آذان صاغية”. هذه رسالة شاب ليبي، اسمه “حسين كلاي”، نشرها على تويتر، فور انتهاء كلمة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، التي ظهر فيها منفعلا وغاضبا، في حديثه مع عمداء بلديات المنطقة الغربية حول أسباب الأزمة التي تعيشها العاصمة وكل ليبيا.

وفور نشر هذا الشباب، رسالته على تويتر، تفاعل نشطاء على ما ذكره، بين مؤيد ومعارض لما كشفه حسين عن نفسه، وكان منها هذا الرد الذي حاول مساعدة الشاب بقوله: “انشالله ربي يرزقك بعمل حلال اتعيش بيه، و لو تبي اتجي تخدم في البيضاء او بنغازي مرحبتين بيك، مستعد انصبي امعاك و انحصلوك عمل بالموهل امتاعك و بجودة بيك”، وآخر عارض ما جاء في “التغريدة” مُطالبا من صاحبها، أن يحذفها.

وتفاعل الكثير من الليبيين مع ماجاء في كلمة فايز السراج، على مواقعه التواصل الاجتماعي، مطالبين بالحلول العاجلة للأزمات، لا إلقاء الخطابات والتهديد والوعيد.

وتشهد طرابلس، مند فترة هدنة لوقف إطلاق النار، بعد تدخل البعثة الأممية في ليبيا، لوقف الحرب، فيما تُحاول أطراف أخرى بحسب ما ذكره فايز السراج، اختراق الهدنة.

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