«الرئاسي» يمهل 10 أيام لتقصى أوضاع الموقوفين بسجن «الردع»

أصدر المجلس الرئاسي، أمس الأحد، قرارا بتشكيل لجنة تتولى التقصي عن وضع الموقوفين بسجن معيتيقة “قوة الردع الخاصة”، والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات.

ومنح القرار الصادر عن المجلس، اللجنة التي يرأسها عضو من مكتب النائب العام، وآخر من وزارة العدل، ومندوب عن المجلس الأعلى للقضاء،عشر أيام من تاريخ إصدار القرار لإنهاء أعمالها وتقديم تقرير بذلك لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”.

