صحة الوفاق تعلن عجزها عن توفير كمية أمصال عقارب كافية للجنوب بسبب ظروف مالية

ليبيا – أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بياناً بشأن تأخر وصول الأمصال المضادة لسم العقارب الى المنطقة الجنوبية مؤكدة تمكنها فقط من توريد 5000 حقنة من المصل عبر لجنة أزمة الصحة بالمنطقة.

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه من المكتب الاعلامي للوزارة ، أكدت صحة الوفاق تسليمها الكمية المذكورة بتاريخ 29 أغسطس المنصرم من طرف رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية إلى مدير فرع جهاز الإمداد الطبي فرع فــزان ليتم توزيعها على المرافق الصحية الواقعة بالمنطقة الجنوبية لسد العجزبشكل عاجل .

وأضافت الوزارة : ” في الوقت الذي نبيّن فيه أن الكمية التي تم توزيعها لا تكفي إذا ما تمت مقارنتها بمساحة المنطقة الجنوبية وطبيعتها إلا أننا نود أن نوضح أن. الكمية التي تعاقدت الوزارة على توفيرها تقدربـ 30,000 حقنة ” .

وأكدت صحة الوفاق فى ختام بيانها بأن الكمية المراد توصيلها قد وصل منها 5000 حقنة مصل مضاد للعقارب فقط بسبب ظـروف ماليــة قالت إنها خارجة عن إرادتها , وفقاً لنص البيان. .

المرصد – متابعات

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