بلدي الزاوية يعلن عن مسابقة لتصميم شعاره بـ3000 دينار

أعلن المجلس البلدي الزاوية، عن مسابقة لتصميم شعار خاص بالمجلس بهوية بصرية جديدة أكثر إثراء وتفاعل يدل على هوية المدينة و تاريخها و مواكبتها للتطور، بحسب ما نشره على صفحته الرسمية، الذي أعلن عن قيمة الجائزة للفائز، ثلاثة آلاف دينار ليبي.

وأوضح بلدي الزاوية، عن شروط المسابقة، التي كان أولها،أن يكون الشعار معبراً عن هوية المدينة، متضمناً اسم المجلس البلدي باللغة العربية، إضافة إلى أن يكون متميزا ولا يتشابه مع أي شعار آخر أو مقتبساً من جهة أخرى، وأن يتحمل المُقدّم للتصميم المسؤولية عن حقوق الملكية.

وأضاف المجلس البلدي، في قائمة شروطه، أن يكون الشعار المستخدم متميزا، موضحا فلسفة الشعار وسبب اختيار الألوان، بعد تقديمه نسخة مطبوعة عالية الجودة بالألوان الأصلية للتصميم.

وأشار إلى أن التصميم، يجب أن يكون مرفقا بنسخة إلكترونية على قرص مدمج CD “JPG _ PNG _PSD _CDR”، وأن يكون المقاس”15 مل * 15 مل”.

وبالنسبة لحجم الشعار، أوضح المجلس البلدي الزاوية، أنه يجب أن يكون مقاس الشعار “20 سم *28 سم” وبدقة لا تقل عن “300 بيكسل /بوصة”

وبخصوص استلام المجلس للتصميم، أضاف المجلس، أنه يجب “تودع الأعمال في ظرف مغلق مكتوب عليه بيانات المشارك كاملة و تسلم باليد الي مقر البلدية”، لتقوم بعدها اللجنة المشرفة بدراسة الأعمال المقدمة لإختيار ثلاثة من التصاميم ثم يتم اختيار الشعار النهائي عن طريق التصويت بنسبة 40‎%‎ عبر صفحة المجلس البلدي على الفيس بوك وبنسبة 60‎%‎ من قبل اللجنة المشرفة على المسابقة.

وأن كل مصمم يحق له تقديم ثلاثة تصاميم، كأحد أقصى، وفي المرحلة النهائية للمسابقة يتم نقل ملكية التصميم بالكامل إلى البلدية ولا يحق للجهة التى قامت بالتصميم استخدامه بإي شكل من الأشكال، على أن يكون آخر موعد لاستلام التصاميم، يوم الخميس القادم الذي يصادف العشرين من شهر سبتمبر.

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