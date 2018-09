ألمانيا تساهم بمليوني يورو لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، عن مساهمة ألمانيا بمبلغ مليوني يورو في مشروع دعم الانتخابات المحلية للأمم المتحدة في ليبيا لمساعدة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، التي تدير انتخابات المجالس البلدية في جميع أنحاء ليبيا التي ستقام خلال عامي 2018 و2020.

وأشار البرنامج في بيان له، إلى أن ألمانيا ستنضم بهذا التبرع إلى الحكومة الليبية والمملكة المتحدة التي قدمت في السابق دعما لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، ليصل إجمالي الدعم المالي لهذا المشروع إلى 3.4 مليون يورو.

وأعربت ألمانيا، عن امتنانها للشراكة الموثوقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة المركزية للانتخابات البلدية في ليبيا لتعزيز الحكم الذاتي البلدي في البلاد، بحسب ما ذكر البيان.

