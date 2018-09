طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري،عبد الرحمن الشاطر، أمس الأحد، بتشكيل لجنة من المصرفَيْن المركزيَّيْن، ووزارتي المالية؛ للتأكد ممّا جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة بخصوص الأموال الموجودة في المصرف المركزي في بنغازي.

وأوضح الشاطر، في تصريحات صحافية ، أن التقرير بحاجة إلى وقت لبناء الاتهام قانونيًّا، مؤكدا أن هناك من يعمل على رفع قضايا للجنائية الدولية لمحاسبة الشخصيات الواردة في التقرير.

يذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة كشف عن استيلاء ابن قائد عملية الكرامة صدام خليفة حفتر على الأموال الموجودة في المصرف المركزي ببنغازي.

The post «الشاطر» يطالب بالتحقيق حول ماورد بالتقرير الأممي عن مركزي بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية