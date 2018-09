عميد بلدية زوارة: الطلبة لن يمتثلوا لقرار إعادة الإمتحانات

أعلن عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، أمس الأحد، عن إغلاق قاعات الامتحانات بالبلدية بموافقة الطلبة وأولياء أمورهم وقطاع التعليم .

وأرجع الساسي،في تصريحات صحافية، أن قرار الإغلاق يأتي نظرا لرفض الطلبة الامتثال إلى قرار الوزير بإعادة امتحاناتهم في جميع المواد الدراسية،وإنهم سيلاحقون الوزير قضائيًّا

وأضاف بن ساسي أن وزير التعليم أخل بالاتفاق الذي توصلت إليه البلدية مع اللجنة التي شكلها للتفاوض مع البلدية وأولياء أمور الطلبة، و التي تقضي بإعادة امتحان مادتين في كل من القسمين العلمي والأدبي، على أن تختار أصعب مادتين في المنهج، حسب قوله.

