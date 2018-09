عضو بــ«الاستشاري» يطالب بتحقيق أممي في تقرير«خبراء الأمم المتحدة» حول ليبيا

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري،علي السويح، اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فاعلة لردع الشخصيات التي وردت أسماؤها في تقرير خبراء الأمم المتحدة، مؤكدا «أن إصدار التقارير لا يكفي»، على حد قوله.

وأضاف السويح، في تصريحات صحافية، أن الأجهزة الأمنية والقضائية للدولة الليبية «هشة»، لا يمكنها إجراء تحقيقات فيما ورد بالتقرير الأممي.

يذكر أن تقرير الخبراء كشف العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، وتدخل المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة؛ لتعزيز مصالحها، إضافة إلى ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

