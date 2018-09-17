شباب “رووت 66”: لا نعرف المستحيل وهذه أحلامنا

لا يأس، ولا توقّف،إن كانت الأحلام الشابة تطمح لأن تكون في المُقدّمة، وإعطاء دروس لمن يبحث عنها. مجموعة شباب تحدّوا أنفسهم وقرّروا إفتتاح مطعم ” رووت 66 “، في مدينة هون، بمنطقة وسط البلد.

وأوضح الشاب محمود دوكالي، مدير وصاحب فكرة مطعم رووت 66، لـ218، كيف جاءت الفكرة، بقوله: إن البداية كانت مع كشك لبيع الشطائر والمشروبات، ومن ثم جاءت الفكرة، وتشاور مع أصدقائه حولها، وبدأوا بعدها بتأسيس المطعم، والعمل معًا كفريق واحد.

ونظرا لإنعدام فرص العمل في الدوائر الرسمية بالدولة وكذلك وقلّة السيولة، إضافة إلى العامل الرئيسي، هجرة الكثير من العمالة العربية والاجنبية، بعد الأحداث الدامية التي تعيشها ليبيا، جعل مجموعة الشباب في هون، إلى الاعتماد على أنفسهم ، وإفتتاح مطعم يقدم المأكولات والشطائر المختلفة وبإسعار مقبولة.

ولاقت فكرة المطعم، إعجاب وإقبال كبير من سكان المدينة ومنطقة الجفرة، ما جعل القائمين عليه، يعلمون على توفير خدمة توصيل الطلبات للمدن القريبة من مدينة هون كمدينة ودان وسوكنة نظرا لتميز وجودة ما يقدمه هؤلاء الشباب الليبي، ودعما من الجميع لمثل هذه المشروعات الصغيرة التي تحتاج للتشجيع، لكون القائمين عليه، من الشباب والطلاب بالثانوية العامة والجامعات والذين يحتاجون فعلا كل دعم وتشجيع .

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