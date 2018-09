أكد عضو مجلس النواب مولود الأسود،أن المعلومات الواردة بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا يعد «خطير للغاية».

وطالب الأسود، في تصريحات صحافية، بفتح تحقيق مع الشخصيات التي وردت أسماؤها في هذا التقرير، مشددا على ضرورة محاسبة كل المسؤولين في جميع الحكومات المتعاقبة حتى لا تترسخ ثقافة الإفلات من العقاب.

جدير بالذكر أن التقرير الأممي أظهر عدد من قضايا الفساد المالي والإداري على مستوى الشخصيات والمؤسسات المتواجدة في ليبيا لتعزيز مصالحهم، وانتهاكً لحقوق الإنسان.

The post النائب «مولود الأسود»: تقرير «خبراء الأمم المتحدة» خطير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية