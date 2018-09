البريقة للنفط: ناقلة أنوار أفريقيا تصل إلى ميناء طرابلس البحري

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، أمس الأحد، عن وصول الناقلة أنوار أفريقيا إلى ميناء طرابلس البحري محملة بنحو 34 مليون لتر من وقود البنزين المخصص للسيارات.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة أن الناقلة «أنوار ليبيا»/ أنهت قبل دخول الناقلة «أنوار أفريقيا» تفريغ حمولتها بالميناء، من الوقود، مؤكدة أن عملية التزويد مستمرة بشكل يومي عن طريق شركات التوزيع للمحطات حسب أسماءها وأرقامها المعلنة بصفحة الشركة يومياً لإرشاد وأخطار المواطنين بالكميات الموزعة ومواقع توزيعها.

