انتشل،أمس الأحد، مكتب انتشال الجثث بجمعية السلام للإغاثة في بني وليد، جثة مجهولة الهوية من مقر الشركة الصينية بمنطقة فدراج بالمدينة.

وقال عضو الجمعية بن لامة، أن أن فريق انتشال الجثث انتقل إلى موقع البلاغ بعد تلقيه بلاغا، رفقة مسؤولين من مديرية أمن بني وليد قاموا بفحص الجثة قبل انتشالها من مقر الشركة الصينية وتبين أنها تعود لأحد المهاجرين غير القانونيين ويبلغ من العمر حوالي 15 سنة.

The post انتشال جثة مجهولة الهوية في بني وليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية