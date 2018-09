خصصت شركة المياه والصرف الصحي تسعة فرق فنية لتنظيف مسارات مياه الأمطار بالطرق الرئيسية والشوارع والميادين بالعاصمة طرابلس.

وقال عضو لجنة الأزمة عن مدينة طرابلس ناصر الكريوي، إن الفرق الفنية ستعمل على تنظيف كافة غرف تجمع مياه الأمطار في المدينة قبل دخول فصل الشتاء، مطالبا المواطنين بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة، ورميها في الأماكن المخصصة وفق قوله.

